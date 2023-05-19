О возможностях и преимуществах системы быстрых платежей (СБП) для малого и среднего бизнеса узнали предприниматели из Лев-Толстовского, Измалковского, Становлянского и Усманского районов в ходе сельского фестиваля «Экспедиция финансовой грамотности», организованного Региональным центром финансовой грамотности, липецким отделением Банка России и Ассоциацией развития финансовой грамотности.

Было отмечено, что система быстрых платежей уже стала популярной у жителей региона для переводов со счета на счет в разных банках по номеру мобильного телефона, активно развивается оплата товаров и услуг по QR-коду как альтернатива платежам банковскими картами.

Представители Банка России и финансовых организаций обсудили с бизнес-сообществом, чем этот сервис может быть полезен и выгоден предпринимателям, каким образом он будет развиваться в дальнейшем. Как подчеркнули эксперты, СБП позволяет решать проблему высоких эквайринговых комиссий, существенно сокращать издержки торгово-сервисных предприятий, а также увеличивать выручку. Максимальный тариф в этом сервисе не превышает 0,7%.

Предприниматели узнали, что для различных отраслей возможны разные сценарии оплаты через систему быстрых платежей. Например, это может быть кнопка на сайте «оплата через СБП» для интернет-магазинов, для сервисов доставки можно задействовать мессенджеры и направлять ссылки клиенту для оплаты непосредственно в момент доставки. Наклейки с QR-кодами могут быть интересны не только для торговых предприятий, но и для благотворительных фондов, в том числе для размещения в социальных сетях.

Получив подробную информацию о сервисе, предприниматели интересовались, насколько быстро происходит подключение юридических лиц к СБП. Эксперты пояснили, что много времени это не займет: достаточно обратиться в банк, который предлагает такую услугу. Список можно посмотреть на сайте Банка России или на сайте Национальной системы платежных карт.

Особое внимание в ходе встреч с районным бизнесом было уделено развитию сервиса «наличные на кассе». По результатам опроса глав муниципальных образований, проведенного в прошлом году специалистами липецкого отделения Банка России, у сельских жителей сохраняется потребность в инфраструктуре для получения наличных. Как прозвучало, одно из решений вопроса – развитие сервиса «наличные на кассе», который способствует повышению доступности финансовых услуг. Предоставляя его, предприятия торговли и сферы услуг становятся более привлекательными для покупателей.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы предприниматели Липецкой области пользовались современными финансовыми сервисами. Обучение даёт возможность делиться опытом и не только получать новые знания, но и видеть, как они реализуются в жизни», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.