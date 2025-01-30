Мастер-класс для социальных предпринимателей и тех, кто планирует экспорт своих слуг в страны СНГ и БРИКС, состоялся 29 января в центре «Мой бизнес». Узнать о новых возможностях для масштабирования услуг, расширения производства и выхода на новые рынки, в том числе международные пожелали более 20 представителей малого бизнеса. Тренеры из Москвы Илона Южакова и Санура Асанова рассказали про актуальные тренды цифровизации и их влияние на социальный бизнес, перспективы внешнеэкономической деятельности при экспорте услуг.

Встреча состоялось по инициативе Центра инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма Липецкой области при поддержке регионального министерства экономического развития. Реализация мер поддержки МСП центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Поддержка малого бизнеса – это инвестиция в будущее как экономики, так и общества в целом. Малые предприятия часто предлагают уникальные товары и услуги, внедряют новые идеи и технологии, что создает здоровую конкуренцию на рынке», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.