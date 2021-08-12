Круглый стол «Возможности экспорта через электронные торговые площадки» состоялся в Центре «Мой бизнес» Липецкой области. Его организовал региональный Центр поддержки экспорта. В заседании приняли участие более 50 представителей малого и среднего бизнеса – действующие экспортеры и те, кто только планирует выход на зарубежные рынки.

Кандидат экономических наук, федеральный тренер Российского экспортного центра, маркетинговый аналитик, менеджер внешнеторговых операций, бизнес-консультант по вопросам экспортной деятельности и маркетингового аудита Елена Герчикова рассказала, как предпринимателям с помощью онлайн-каналов продаж повысить прибыльность экспортного проекта и привлечь новых иностранных покупателей, привлечь доступ к аудитории зарубежных интернет-магазинов.

Спикерами круглого стола выступили официальные представители крупных электронных торговых площадок в РФ. Специалисты рассказали, как эффективно организовать продажи своих товаров через интернет, как избежать ошибок и начать экспортировать онлайн и какие существуют основные факторы влияния на деятельность электронных торговых площадок.