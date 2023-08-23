Мастер-класс «Международные расчеты и валютный контроль в экспортных сделках» прошел в Липецкой торгово-промышленной палате. Тренер Оксана Воронкова рассказала предпринимателям, какие существуют возможности получения платежей от иностранного контрагента в условиях санкций и постоянно меняющейся ситуации в банковской сфере. Подробно спикер остановилась на правовых условиях применения альтернативных способов валютных расчетов, а также рассмотрении изменений в валютном законодательстве и позиций органов валютного контроля в условиях ограничений.

«Многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в экспортной стратегии развития. И мы их в этом поддерживаем. Компании, имеющие партнерские связи с иностранными государствами или стремящиеся на внешний рынок, очень тщательно следят за качеством своей продукции и соблюдением всех стандартов производства», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организатором мастер-класса стал Центр поддержки экспорта Липецкой области. Образовательные семинары на площадках центра «Мой бизнес» в Ельце и Липецке проводятся еженедельно. Для участия обязательна регистрация по телефону 8-800-301-7675. Информацию о датах проведения можно найти на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Анонсы». Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России.