Бесплатная акселерационная программа «Социальные инновации» стартовала в липецком центре «Мой бизнес». Секретами успеха с предпринимателями делились столичные бизнес-тренеры. На первом семинаре собралось более 30 человек. Им рассказали о моделях работы разных участков социальных проектов, сообщили организаторы.

Курсы продлятся четыре недели. За это время участники познакомятся с лучшими практиками, изучат меры государственной поддержки для социальных предпринимателей, алгоритмы действий от идеи до реализации проекта и организацию безубыточной деятельности. Финалом станет защита проектов и возможность презентовать их спонсорам, инвесторам и представителям власти.

Акселератор социальных проектов проводит Центр инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов Липецкой области, который работает на базе центра «Мой бизнес». Он оказывает комплексную поддержку и сопровождение социальных предпринимательских проектов, при Координационном Совете по МСП создана рабочая группа по социальному предпринимательству, проводятся обучающие занятия и реализована возможность получения финансовой помощи в виде гранта и льготных займов. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.

В Липецкой области реестр социальных предприятий формируется с 2020 года. Сегодня в регионе 70 социальных предприятий, которые занимаются дополнительным образованием детей, предоставлением медицинской и паллиативной помощи, реабилитацией детей и взрослых, изготовлением медицинских изделий. Подробнее о мерах поддержки для социальных предпринимателей можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» Липецкой области в этом разделе.

«Социальное предпринимательство – очень важное направление в сфере бизнеса, – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области для таких предпринимателей введены налоговые льготы, кроме того, мы готовы помогать с предоставлением недвижимости, которая есть в региональной собственности и оказывать необходимое содействие в реализации социально значимых проектов».