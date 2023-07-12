Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие и представители Центра поддержки экспорта Липецкой области, проходит в Архызе. Региональные центры представляют результаты работы. На форум собрались представители Российского экспортного центра, 80 региональных центров поддержки экспорта и региональных органов исполнительной власти.

Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») успешно защитил показатели и отчитался о проделанной работе. По итогам первого квартала 2023 года 23 субъекта малого и среднего предпринимательства Липецкой области заключили экспортные контракты 9,24 млн долларов. Также в рамках конференции для участников будет проведена стратегическая сессия по развитию экспортного потенциала регионов, презентована платформа «Мой экспорт» и организована деловая игра «Конкурентный рынок».

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. «Экспорт – это отличная возможность для компании убедиться в конкурентоспособности своей продукции, а для региона – в том, что экономика не стоит на месте», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.