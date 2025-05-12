Липецкие предприниматели вошли в число лучших молодых промышленников России

Четверо предпринимателей Липецкой области стали финалистами всероссийской премии «Молодой промышленник года» и вошли список 200 лучших из 700, подавших заявки. В числе руководителей успешных производственных предприятий из Липецкой области Максим Александров (МПК «Елец») – производство медицинских шприцев и инфузионных систем, Денис Ейкилис («Липецктехнолит») – изготовление оборудования для металлургии, Олеся Загорская («Липецкая кофейная компания») – современное производство обжаренного кофе, Дмитрий Цыпин («Петэксперт») – выпуск высококачественных кормов для животных.

«Это новое поколение бизнес-руководителей. Они образованные, смелые, нацеленные на результат. Именно такие топ-менеджеры на промышленных предприятиях реализуют проекты в сфере импортозамещения и создают сотни рабочих мест. Их энергия, знания и вера в своё дело – мощный драйвер развития не только региональной, но и всей российской экономики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Финалистов ждет народное голосование и оценка экспертного жюри. Имена победителей объявят 8 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится Клубом молодых промышленников при поддержке Минпромторга России для предпринимателей до 40 лет с выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей.