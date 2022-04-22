Бизнес-сессия для женщин-предпринимателей, в которой приняли участие 50 липчанок, состоялась на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» в центре «Мой бизнес». Им рассказали про пять ошибок, которые допускают предприниматели в развитии личного бренда, научили презентовать себя всего за минуту, а также разобрали несколько примеров того, как можно хорошо заработать, продавая на российских маркетплейсах. После выступлений спикеров состоялось обсуждение женского бизнеса в регионе. На повестке было три вопроса: проблемы бизнеса; необходимые меры поддержки; инициативы и предложения к региональной власти.

Среди участниц были самозанятые, новички в бизнесе и опытные предпринимательницы, каждая из которых поделилась своим видением на дальнейшее развитие женского бизнеса в регионе. Результаты обсуждения будут представлены Рабочей группой по женскому предпринимательству на Координационном совете по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области.

«Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию доверительных отношений между властью и бизнесом, а также способствует повышению эффективности в работе областной администрации по привлечению инвестиций в экономику региона», – отмечает руководитель области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.