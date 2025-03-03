Международная выставка продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии «Gulfood 2025» прошла в Дубае. Среди 115 российских компаний – крупных экспортеров зерна, масличных, муки, молочной и другой продукции, а также представителей МСП – были и компании, работающие в Липецкой области.

Свой ассортимент на выставке представило АО «ПРОГРЕСС», выпускающее широкую линейку продукции для детей раннего возраста под брендом «ФрутоНяня». Представители компании отметили большой интерес к продукции. Иностранные партнеры отметили отличный дизайн и его позиционирование.

«ЭКО-культура», которая присутствует в Липецкой области, привезла на «Gulfood 2025» более 300 килограммов томатов. На выставке при помощи бриксометра проверили их сладость. Черри «ЭКО-культуры» опередили по сладости клубнику. Кроме того, компания представила собственные запатентованные технологии для выращивания овощей в экстремальном жарком климате.

«Экспорт сельхозтоваров Липецкой области за пять лет вырос в 2,5 раза – регион поставляет агропродукцию в 75 стран. Липецкий агросектор не просто выдерживает внешние вызовы – он движется вперёд. И мы будем делать всё, чтобы он развивался ещё быстрее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.