Фонд развития промышленности Липецкой области помог компаниям региона модернизировать производства. 98 миллионов рублей из регионального бюджета выделено заводу «Шанс Энтерпрайз», специализирующемуся на средствах защиты растений. Средства были направлены на покупку нового оборудования, а также монтажные и пусконаладочные работы в рамках расширения и наращивания производственных мощностей. Увеличился объём выпуска концентратов суспензии и ассортимент готовых препаратов компании. В региональном минэке отмечают, мощности «Шанс Энтерпрайз» позволяют закрыть треть потребностей отечественных сельхозпредприятий в средствах защиты растений. Клиенты компании — крупные агрохолдинги, фермерские хозяйства, оптовые дилеры.

30 миллионов рублей получила компания «Новый век агротехнологий», которая выпускает упаковочные материалы для овощных и кормовых культур, а также производит системы капельного орошения. Средства пошли на приобретение линии с автоматическими доводчиками, благодаря чему вырастет объём производства эмитерной капельной ленты Neo-Drip в катушке короткой намотки. Отмечается, что капельное орошение станет доступнее небольшим хозяйствам из-за демократичности цены.

Аналогичную сумму — 30 миллионов рублей — ФРП выделил объединению «Электроаппарат» на пополнение оборотных средств. Компания является единственным поставщиком электропроводки для другого липецкого завода — «Ай Эйч Пи Апплаенсэс», производителя стиральных машин и холодильников. Жгуты проводки изготавливаются по индивидуальным чертежам заказчика и не имеют аналогов на рынке. «Электроаппарат» — первое предприятие в России, которое получило сертификат VDE и производит продукцию, отвечающую требованиям международных стандартов.

«Безусловно, поддержка наших компаний в части расширения производственных мощностей — это ключ к созданию новых рабочих мест и повышению экономической активности предприятий. Они внедряют новые технологии, переобучают сотрудников и улучшают качество продукции, что, в свою очередь, стимулирует развитие внутренней кооперации между компаниями. Выгоднее закупать комплектующие у производителей региона, нежели тратиться на доставку из других городов или из-за рубежа», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.