«Российский экспортный центр» в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предоставляет доступ к платформе «Мой экспорт». Это комплексная цифровая экосистема, которая помогает компаниям, развивающим экспортную деятельность, в первичном ориентировании на внешних рынках.

Пользователям бесплатно доступны 8 видов готовых аналитических отчётов по наиболее востребованным экспортёрами разрезам, а также уникальный аналитический интерактивный продукт «Поиск рынков сбыта». Этот сервис позволяет компаниям получить список потенциальных рынков сбыта продукции, который ранжирован по разным параметрам, а также развёрнутые отчёты. В них – детальная информация по российскому экспорту и внешней торговле страны, потенциальным рыночным нишам, условиями доступа. А в некоторых случаях он содержит и перечень потенциальных покупателей.

На платформе компании могут узнать об особенностях деловой коммуникации с новыми странами, найти покупателя на потенциальном рынке сбыта, выбрать нового поставщика, выйти на зарубежный маркетплейс, оформить необходимые разрешительные документы, получить софинансирование затрат на участие в отраслевых мероприятиях, подготовиться к экспортной сделке вместе с юристом, проконсультироваться по вопросам логистики, оформить международное почтовое отправление, воспользоваться господдержкой на компенсацию затрат на транспортировку продукции.

Сейчас на платформе «Мой экспорт» работает 31 сервис. В личном кабинете компании доступны сервисы по четырём направлениям: государственные сервисы, государственная поддержка, бизнес-сервисы, аналитика. До 2024 года планируется запуск ещё 30. Среди них – платёжный сервис. Он позволит компаниям выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате и многое другое.

«Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.