Липецкие предприятия наращивают мощности в условиях импортозамещения

Липецкая область подтверждает статус одного из ведущих промышленных центров страны. О том, как предприятия региона работают в условиях текущих экономических вызовов и какие видят перспективы для роста, в ходе рабочего визита оценил вице-губернатор Сергей Курбатов.Он посетил ряд производств, пообщался с руководителями и обсудил планы по расширению и импортозамещению.

ООО «ETM-Производство» с 2018 года специализируется на изготовлении модульного оборудования и металлоконструкций из нержавеющей стали. Предприятие, поставившее уже свыше 5000 изделий для крупных российских и зарубежных компаний, является ярким примером успешного импортозамещения. Его продукция для пищевой промышленности востребована по всей России и в странах СНГ, а ряд липецких заводов уже оборудуют свои цеха благодаря ETM.

«ЛЗСП» (ГК «ДеКа-Строй») использует современное оборудование, является участником федерального проекта «Производительность труда» и демонстрирует впечатляющие результаты: рост производительности в 2024 году составил 30%. География поставок простирается от Калининграда до Хабаровска. Среди перспективных проектов завода – внедрение систем мониторинга параметров линий и компьютерного зрения для повышения качества. Руководство завода выразило желание повысить уровень локализации до 100%, используя липецкий картон, упаковку, металл и хотели бы видеть в регионе производство минеральной ваты.

В ООО «Прицепцентр», которое зарекомендовало себя как ведущий производитель автомобильных прицепов в России, вице-губернатору рассказали об эволюции от продаж к собственному производству. В прошлом году здесь выпустили более 35 000 прицепов. Предприятие, также участник проекта «Производительность труда», в 2024 году получило гарантийную поддержку Фонда поддержки МСП в размере 25 млн рублей. Сергей Курбатов осмотрел новую продукцию – полностью оцинкованные тележки для мотоблоков, пробная партия которых уже готова к тест-драйву. Компания активно сотрудничает с местными поставщиками, такими как «Рарма», «Полимер», «Атланта», укрепляя региональные кооперационные связи.

«Липецкая область подтверждает статус промышленного сердца России. Уверен, что ориентация на собственные силы, кооперацию и внедрение инноваций – это верная стратегия для опережающего развития в современных условиях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.