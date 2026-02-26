Липецкие предприятия нарастили выпуск продуктов питания

Липецкая область подвела итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности за 2025 год: объем отгрузки вырос почти до 330 млрд рублей. По итогам 2025 года объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области достиг 330,2 млрд рублей. Этот показатель на 3,7% превышает уровень предыдущего года. Положительная динамика зафиксирована по крупным, средним и малым предприятиям отрасли.«Липецкая область не только полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, но и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность всей страны. Мы гордимся нашими аграриями и переработчиками, которые каждый день трудятся для жителей региона», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Наибольший прирост производства продемонстрировали такие категории, как колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, консервы из мяса птицы, соевое масло, переработанный картофель, дрожжи и творог — здесь рост составил 10 и более %. Также в регионе увеличился выпуск мясосодержащих консервов, подсолнечного масла, кисломолочной продукции, питьевого молока, хлебобулочных изделий и отдельных видов детского питания.

Особое внимание в регионе уделяется кадровому потенциалу отрасли. «В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности трудится более 15 тысяч человек, – рассказала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. – И каждый год их численность растет. Зарплаты на этих предприятиях достойные. Согласно статистическим данным, среднемесячная начисленная заработная плата на всех предприятиях пищевой промышленности региона за 11 месяцев 2025 года составила 89,6 тысячи рублей, а по крупным и средним предприятиям – 92,8 тыс. рублей. И там, и там рост более чем на 15 процентов к прошлому году».