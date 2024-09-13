Липецкая область продолжает наращивать объемы производства продуктов питания. Так, за семь месяцев текущего года производство переработанного картофеля выросло на 33,9%, мясосодержащих консервов – на 24,4%, замороженных фруктов и ягод – на 21,7%, сахара – на 12,5%, дрожжей – на 12,2%. По выпуску этих продуктов Липецкая область входит в топ-3 производителей в стране.

«Липецкая область входит в число лучших производителей России по целому ряду видов продукции. Это в том числе молоко, сахар, детское питание. Более того, в 2024 году регион вошел в топ-10 ведущих субъектов страны – экспортеров сельхозпродукции», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Положительная динамика наблюдается в производстве детского питания. За прошедшие семь месяцев липецкие предприятия выпустили молочной продукции для детей на 26,3% больше, чем годом ранее. Производство мясной продукции увеличилось на 9,7%, продукции переработки фруктов и овощей для детского питания – на 5,2%, детской воды и напитков – на 2,7%.

Липецкие маслоэкстракционные заводы продолжают наращивать выпуск растительных масел. За семь месяцев текущего года их произведено на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже традиционно самый большой рост показывает соевое масло. Его выпуск вырос на 77,1%. Кроме того, в регионе выросло производство круп на 41,5%, консервов из мяса и субпродуктов птицы – на 29,8%, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы – на 23,7%, джемов и фруктового пюре – на 20%, сыров и творога – на 18,8%, муки – на 15,4%, сливочного масла – на 8,4%.

Объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона за семь месяцев 2024 года достиг 184,9 млрд рублей. Это на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индекс производства пищевых продуктов в Липецкой области, по данным Росстата, вырос на 8,7%.