Липецкие предприятия открывают новые рынки сбыта в Туркменистане

Пять компаний Липецкий области приняли участие в бизнес-миссии в Туркменистан, организованной Центром поддержки экспорта региона. Это ООО «ЗМК СТС», ООО«Авикс Групп», ООО «Ласар», ООО «Прицепцентр», ООО «ВЛК Черноземье». Делегацию возглавили президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов и руководитель ЦПЭ Липецкой области Василий Гольцов.

В рамках делового визита липецкие экспортеры посетили выставку, посвящённую 17-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, и форум «Инвестиции в будущее Туркменистана», в котором приняли участие представители государственных структур, дипломатического корпуса, международных организаций и бизнеса из около 30 стран, включая Россию, Китай, Турцию, Германию, Казахстан, Великобританию, США. Важной частью программы стали переговоры, в ходе которых липчане подписали соглашения о поставках своей продукции в Туркменистан.

«Расширение присутствия на международных рынках позволит липецким предприятиям адаптировать свою продукцию к потребностям различных клиентов, а также привлечь больше партнеров и увеличить доходы. А далее простая арифметика: чем больше в регионе успешных компаний, тем сильнее экономика и тем лучше развивается субъект», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.