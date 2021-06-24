Итоги участия в национальном проекте «Производительность труда» подвели «Агрофирма «ТРИО» и ООО «Елецкий», которые за шесть месяцев проекта внедрили принципы бережливого производства в процессы сортировки и отгрузки чипсового картофеля.

В рамках реализации проектов на предприятиях с применением методик и инструментов Федерального центра компетенций (ФЦК) за полгода удалось достичь значительных результатов. На предприятиях сократили время протекания процесса отгрузки автомашин на 34% и 24% соответственно, сократили запасы товарно-материальных ценностей на 32% и 45%, увеличили выработку на одного человека на 63% и 30%, а также сократили возвраты некачественной продукции на 100% на этих предприятиях. Особое внимание уделялось обучению персонала. В рамках национального проекта инструментам бережливого производства и методикам повышения производительности труда обучено более 40 сотрудников на обоих предприятиях, в том числе руководство агрофирм.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Липецкой области 58 предприятий строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта стали участниками проекта. Эксперты ФЦК и Регионального центра компетенций обучают методикам и внедряют инструменты бережливого производства, при желании любое предприятие может подать заявку на сайте производительность.рф и стать участником нацпроекта.

Кроме того, в Липецкой области существует своя Фабрика процессов, созданная на базе Регионального центра компетенций. Участники нацпроекта могут пройти здесь обучение и погрузиться в процесс улучшений при создании продукта или документа в потоке производства. Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов считает крайне важным, чтобы липецкие компании повышали производительность, улучшали условия труда для людей и увеличивали заработную плату.

«Это мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.