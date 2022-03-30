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ООО «Газобетон48» повышает производительность труда в рамках нацпроекта. На протяжении стартовало обучение сотрудников. Они изучат такие темы, как «Основы Бережливого производства», «Декомпозиция», «Эффективный инфоцентр», «5С», «Картирование, «Производственный анализ». Проведённое обучение позволит сотрудникам предприятия глубже понять задачи проекта и повысить производительность труда.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.

Также в компании «ПРИЦЕПЦЕНТР» завершился первый модуль обучения сотрудников.

В соответствии с методологией Федерального центра компетенций рабочей группе пилотного проекта «Оптимизация производства автомобильных прицепов» была предоставлена возможность участвовать в цикле тренингов по бережливому производству и системе управления эффективностью. Участники трудового коллектива узнали и отработали на практике навыки выявления потерь в производственных процессах, повышения эффективности за счет устранения потерь, сортировки предметов по категориям, правила организации рабочего места, проведение диагностики и определение целевого состояния процесса.

Совместно с тренером и руководителем проекта РЦК раскрыли вопросы построения алгоритма процесса внедрения производственного анализа, изучили варианты бланков производственного анализа и процедуру системного решения проблем.