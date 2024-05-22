Предприятия Липецкой области продолжают включаться в работу по национальному проекту «Производительность труда». Новыми участниками стали ООО «Евро Слатс», где изготавливаются сборные бетонные стройэлементы и деревянные фермы, и ООО «Европартс», которая перевозит грузы по всей России.

Региональный центр компетенций уже провел стартовое совещание и сформировал рабочие группы. Им предстоит оценить производство и оценить его эффективность. Сотрудники предприятий сейчас проходят обучение основам бережливых технологий. В дальнейшем они приступят к диагностике процесса, определят проблемы и способы его оптимизации.

«Нацпроект «Производительность труда» помогает увеличить объём выполняемых работ и сократить нагрузку на сотрудников. Липецкая область активно внедряет бережливые технологии. В современных реалиях их преимущества трудно переоценить», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.