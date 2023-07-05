Гастрономический фестиваль «Вкусы России», который пройдет в Москве 7-16 июля на Манежной площади и еще 25 площадках в столичных округах, объединит свыше 330 производителей из более чем 70 регионов страны, в том числе из Липецкой области. Гости масштабного праздника познакомятся с разнообразием региональных продуктов питания и смогут приобрести понравившуюся продукцию.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, Липецкую область представят четыре предприятия. Два из них уже принимали участие в фестивале в прошлом году. Это СППК «Раненбургские сыровары» из Чаплыгинского района и ИП Буров из Измалковского района. Они привезут в Москву разнообразные сыры и молочную продукцию. Также в этом году заявку на участие в фестивале подали ООО «Масляная история» из Задонского района и ИП Сомов из Данковского района. «Масляная история» представит ремесленное растительное масло, а ИП Сомов – арахисовые пасты. «Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников Липецкой области», – уверен губернатор Игорь Артамонов.

Развлекательная программа гастрофеста предложит посетителям площадок более 550 мастер-классов и кулинарных шоу. Кроме того, пройдут выступления творческих коллективов, в том числе ансамбля «Александровна» из Краснинского района. Фестиваль станет новым этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Министерство сельского хозяйства РФ реализует по поручению Президента России с 2020 года.

«Уникальная кухня – значимая часть самобытной культуры нашей страны. Благодаря проекту «Вкусы России» за последние три года многие региональные бренды продуктов питания, о которых раньше знали только на их малой родине, стали широко известны потребителям. В том числе этому способствует проведение фестиваля в Москве, который в этом году состоится уже во второй раз. Жители и гости столицы получат возможность приобрести как хорошо знакомые продукты, так и те, о которых раньше они, возможно, только слышали. Такой формат знакомства с гастрономическими традициями регионов помогает не только их продвижению и развитию фермерства, но и поддерживает рост интереса к сельскому туризму. Уверена, что фестиваль как и в прошлом году привлечет большое внимание и позволит каждому открыть для себя множество новых вкусов России», – отметила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.