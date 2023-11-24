Целый ряд липецких предприятий экспортирует свою продукцию в Таджикистан благодаря федеральной и региональной поддержке в проведении многих успешных бизнес-миссий, по результатам которых сегодня представители бизнес-сообщества Липецкой области вносят значительный вклад в развитие российско-таджикистанских отношений. Так, ООО «Оллвет» наладило поставки ветеринарных препаратов, ООО «Авикс» – смазочных материалов, ООО «Форсаж-Ойл» – машинных масел, ООО «ИнтерГрупп» – вентилируемых фасадов, ООО «Металл Трейд» – металлокконструкций, ООО «Архус» оказывает туристические услуги.

Липецкая область с 2018 года системно развивает экономические отношения с Таджикистаном. Региональный центр поддержки экспорта, входящий в структуру центра «Мой бизнес», проводит большую работу, способствующую расширению рынков сбыта производителей региона в республике. Особые торгово-экономические отношения липчане выстраивают с Согдийской областью. Успешно реализован ряд двухсторонних бизнес-миссий, совместных деловых проектов, в 2021 году заключено соглашение о сотрудничестве между Липецкой и Согдийской торгово-промышленными палатами, подписан протокол о намерениях сотрудничества между Липецком и административным центром Худжандом, в рамках которого несколько туристических групп уже познакомились с культурными достопримечательностями Республики Таджикистан.

Как сообщили в центре «Мой бизнес», по результатам официального визита президента Республики Таджикистан в Россию отмечалось, что активную роль в развитии российско-таджикистанских отношений играют предпринимательские круги. Созданный в прошлом году российско-таджикистанский деловой совет энергично включился в работу. Рабочую группу по производственной кооперации делового совета возглавил первый вице-президент Липецкой торгово-промышленной палаты, начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов. «Сегодня вектор экспорта устремился, в основном, на восток, так как именно в этом направлении развитие международной производственной кооперации предприятий малого и среднего бизнеса стабильно и надежно», – отметил Василий Гольцов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.