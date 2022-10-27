Министр экономического развития России Максим Решетников предложил продлить нацпроект «Производительность труда» до 2030 года.

«Планируем открыть доступ к нацпроекту для предприятий туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Работать с больницами и санаториями будем по запросу Центров управления в регионах, созданных по поручению Президента. Также готовимся перезапустить работу Агентства развития профессии и навыков. На его базе создать аналогичную международную организацию», – заявил Максим Решетников.

Предложения Минэкономразвития РФ уже поддержал куратор национального проекта, Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов, который отметил растущую роль нацпроекта в условиях санкций.

«После ухода иностранных компаний с российского рынка участники национального проекта «Производительность труда» содействуют в наращивании выпуска российской продукции, а центры компетенций выполняют важнейшую функцию импортозамещения консалтинговых услуг», – отметил Андрей Белоусов.

На сегодняшний день в Липецкой области в национальный проект «Производительность труда» вовлечено 75 предприятий из различных сфер деятельности: обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность, транспорт, логистика и ЖКХ. Благодаря взаимодействию с региональным центром компетенций удалось в среднем увеличить выработку продукции на 89,8%, сократить время протекания процессов на 39,7%, а также сократить незавершённое производство на 36%. Обучено 638 сотрудников предприятий.

«Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В результате продления нацпроекта к 2030 году более 11700 компаний по всей России смогут получить адресную поддержку и усовершенствовать производство. Обучение у специалистов пройдут почти 200 тысяч работников. Это кадры, которые со временем будут продвигать практики бережливого производства на предприятиях и влиять на рост производительности труда.