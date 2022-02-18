Заседание Межведомственного Совета по проведению эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ состоялось накануне в Липецке. В нем приняли участие заместитель главы администрации области Игорь Кремнев и начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. Они рассказали о реализации федерального проекта «Чистый воздух» на территории Липецкой области.

За период реализации проекта достигнуто сокращение выбросов загрязняющих веществ на 13 тысяч тонн, приобретено более 200 экологичных автобусов на газомоторном топливе. Сейчас уровень загрязнения атмосферы в Липецке характеризуется как «низкий», сообщили в областном управлении экологии и природных ресурсов. И работа в этом направлении продолжается. Предприятия Липецка представили очередные предложения по снижению воздействия на атмосферный воздух.

Особое внимание уделяется мероприятиям крупнейшего промышленного производства. Так, ПАО «НЛМК» продолжает экологическую модернизацию и планирует снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20% от уровня 2017 года. Предприятия АО «Индезит Интернешнл», «Экопром», «Продовольственная компания «Лимак», ООО «Научно-производственное предприятие «Валок-Чугун» также предложили снижение выбросов до уровня установленных квот. Оценка предложений будет дана Росприроднадзором и проектным офисом «Чистый воздух» Минприроды РФ. «Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить окружающую среду нашей страны и всей планеты для будущих поколений».