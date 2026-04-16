Липецкие призывники отправились на службу в Вооружённые силы России

Торжественная отправка призывников из Липецкой области состоялась накануне. 35 молодых людей отправились на службу в Вооружённые силы России.

Для большинства из них этот день стал первым серьёзным шагом во взрослую жизнь. Для некоторых — продолжением семейной традиции: отцы, деды и старшие братья тоже служили в армии. Но для всех без исключения проводы стали началом нового, ответственного этапа.

Перед отправкой призывников напутствовали родные, друзья и представители военного комиссариата Липецкой области. Они пожелали парням спокойной службы, крепкого здоровья и достойно пройти этот жизненный путь — с честью выполнить гражданский и воинский долг.

«Армия – это школа жизни, которая закаляет характер, даёт верных товарищей и укрепляет любовь к Родине. Сегодня наши ребята делают важный шаг – встают на защиту страны. Убеждён, что служба станет для них временем становления, дисциплины и настоящей мужской дружбы. Желаю всем призывникам успешной службы и скорейшего возвращения домой с чувством выполненного долга», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Все направленные на службу призывники будут исполнять обязанности в рамках срочной службы – к участию в СВО они не привлекаются.