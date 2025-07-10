Липецкие призывники отправились на службу в Вооружённые силы России

Торжественная отправка очередной группы призывников из Липецкой области состоялась накануне. 75 молодых людей отправились в войска преимущественно Московского военного округа для прохождения срочной службы. Среди них – Никита Заровчанский, который, несмотря на первоначальные отсрочки, проявил настойчивость и добился зачисления в ряды Российской армии.

Никита – кадет и будущий профессиональный военный. Дважды он приходил в военкомат с повесткой, но получал временную отсрочку. Однако, проявив упорство и поддержанный братом – участником специальной военной операции – молодой человек добился своего и вскоре приступит к выполнению воинского долга.

На торжественной отправке присутствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он обратился к призывникам с напутственными словами.

«Армия – это школа жизни, которая закаляет характер, даёт верных товарищей и укрепляет любовь к Родине. Сегодня наши ребята делают важный шаг – встают на защиту страны. Убеждён, что служба станет для них временем становления, дисциплины и настоящей мужской дружбы. Желаю всем призывникам успешной службы и скорейшего возвращения домой с чувством выполненного долга», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Все направленные на службу призывники будут исполнять обязанности в рамках срочной службы – к участию в СВО они не привлекаются.