Липецкие продукты питания представлены на Всероссийской выставке «Золотая осень»

Липецкая область принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая открылась сегодня в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве. Возглавляет делегацию заместитель губернатора региона Илья Карлин.

На липецком стенде можно увидеть тепличные овощи, детское питание, яблоки, кондитерские, хлебобулочные, молочные, мясные и колбасные изделия, соки, напитки, джемы, растительные масла, кофе, сыры, сахар, топинамбур. По многим позициям область занимает лидирующие позиции в России. Свою продукцию на стенде представляют более 20 предприятий и хозяйств региона.

«Выставка «Золотая осень» – важное событие в аграрной жизни страны. Здесь мы не только показываем наши лучшие продукты, но и задаем тренды, перенимаем передовой опыт и цифровые решения, которые определят будущее АПК Липецкой области на годы вперед», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

На «Золотой осени» представлены современные образцы сельхозтехники, лучшие породы животных, достижения регионов, продукция для агробизнеса и многое другое.

Запланированы круглые столы, дискуссии, семинары и сессии. Центральными событиями станут пленарное заседание, которое пройдёт 8 октября, и Форум «Женщины в АПК», намеченный на 10 октября. Главной темой Выставки в текущем году является повышение эффективности АПК, в том числе за счет современных цифровых решений. Этому вопросу будет посвящено много мероприятий.

Поговорят об ИИ и роботизированных системах в АПК, обсудят влияние искусственного интеллекта на повышение производительности, рассмотрят вопросы применения БПЛА в сельском хозяйстве и не забудут об обеспечении кибербезопасности в АПК с учетом развития технологий ИИ.

Также в повестке – результаты и перспективы развития растениеводства, селекции, животноводства, ветеринарии, аграрной науки и образования, сельских территорий, фермерства и кооперации, экспорта АПК и других направлений. Большой блок будет посвящен подготовке кадров для АПК: созданию агроклассов и работе с молодежью. Не обойдут стороной и развитие агротуризма и агроблогерства. 9 октября впервые на площадке Выставки пройдет Всероссийский Аграрный диктант. Представители делегации Липецкой области примут активное участие в деловой программе.