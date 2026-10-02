Липецкие проекты по поддержке творческих предпринимателей рекомендованы к масштабированию в других регионах

Липецкая область заняла второе место в Центральном федеральном округе по внедрению Регионального стандарта развития креативных индустрий по итогам первого полугодия 2026 года. Данные предоставило Агентство стратегических инициатив.

В областном министерстве экономического развития сообщили, что проекты региона по поддержке творческих предпринимателей признаны успешными и рекомендованы к масштабированию в других субъектах страны.

В Липецкой области выстроена системная работа по развитию креативного сектора: от создания нормативной базы до проведения крупных событий. Среди них – фестивали «Сплетение», «Архимет», «Ёлки Липецкой земли», «Липецкая мозаика». Работают пространства «Липецкие ремёсла» и «Артподиум», а начинающие мастера развиваются благодаря программе «Путь ремесленника».

Для творческого бизнеса в регионе действуют инструменты поддержки. Предприниматели могут войти в реестр субъектов креативных индустрий, который открывает доступ к финансовой помощи и профильному обучению. Липецкий областной фонд поддержки МСП предоставляет льготное финансирование. Продвижение, форумы и фестивали организует Центр развития креативных индустрий. Консультации и обучение доступны в Центре «Мой Бизнес», помощь с маркировкой товаров оказывают в Центре помощи «Честный знак», а бесплатную правовую поддержку можно получить в Штабе юридической помощи.

«Креативные индустрии объединяют дизайнеров, архитекторов, ремесленников, модельеров, авторов цифрового контента – людей, которые превращают идеи в продукт. Это реальный сектор экономики, который создаёт рабочие места, привлекает туристов и делает регион узнаваемым», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.