Липецкие проекты поддержаны Президентским фондом культурных инициатив

Три проекта из Липецкой области получили поддержку по итогам 15-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получат финансирование на общую сумму 17 млн рублей.

В числе победителей Фестиваль «От души солдатских матерей», посвященный подвигу участников СВО и силе материнской любви. Также поддержана программа «Храмы на рассвете», направленная на выявление и поддержку молодых талантов, сохраняющих традиционные российские ценности через искусство. Ещё один проект – «Степной ветер единства», который посвящён казачьей культуре и объединяет традиции Липецкой области, Донецкой Народной Республики, и Могилевской области Республики Беларусь.

«Очень важно, что наши инициативы находят отклик на федеральном уровне. Эти проекты призваны внести реальный вклад в укрепление культурных и духовных ценностей, в поддержку талантливой молодёжи и сохранение исторической памяти», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.