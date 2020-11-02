Липецкие проекты претендуют на премию «Народное признание» конкурса «ПРОФ-IT»

Экспертный центр электронного государства, являющийся организатором конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», объявил о старте голосования премии «Народное признание», на которую претендуют и липчане. Премия была учреждена в 2019 году. Главная цель — получить обратную связь от жителей и наградить лучшие региональные проекты, которые помогают в различных сферах жизни.

С сегодняшнего дня жители России могут принять участие в выборе лучшего сервиса, разработанного органами государственной власти для получения населением услуг. Чтобы проголосовать за проекты «Народного признания», достаточно зайти на сайт конкурса (Раздел Народное признание). Отдать свой голос может любой житель страны. Голосование продлится до 18:00 9 ноября(время московское). Победитель определяется путем подсчета голосов.

В этом году на премию претендует 56 полезных сервисов со всей страны, в их числе два проекта от Липецкой области:

– «Личный кабинет жителя Липецкой области»;

– «Управление организованным питаниемшкольников».

Целью создания проекта «Личный кабинет жителя Липецкой области» является формирование многоканальной системы получения обращений граждан (портал администрации Липецкой области, ВКонтакте, Instagram, WhatsApp, единая диспетчерская служба) по волнующим вопросам и создание прозрачного инструмента оповещения жителя региона о текущем статусе обращения. Реализация проекта «Управление организованным питанием школьников» направлена на решение таких проблем, как наличная оплата за питание через учителей, недовольство качеством питания и высокая доля пищевых отходов. Внедрение проекта позволило объединить в одном информационном пространстве всех участников организации школьного питания.

«Мы очень внимательно изучаем, как организовано школьное питание, собираем информацию и детально анализируем. Одни школы готовят сами, другие только разогревают еду, которую им привозят. Но в любом случае важен контроль качества», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторы питания могут формировать обеденные комплексы с указанием состава блюд и сведений об их пищевой ценности, учителя — формировать заявки на питание своего класса, администраторы питания — формировать заявки на питание всей школы. Работая в системе, организаторы питания смогут уменьшить отходы. За счет предварительного заказа будет ясно, сколько именно порций нужно готовить и лишние не придется выбрасывать. А родители получают возможность оплачивать питание через систему электронных платежей, формировать квитанцию для оплаты, контролировать расходы на питание и ежедневный рацион, знать точное время кормления ребенка, а также информацию о количестве денег на счете и сумме доступного кредита. Внедрение системы позволило обеспечить открытость для граждан. Полностью исключены финансовые потоки на оплату питания через учителей (68% платежей совершено в электронном виде, 32% по квитанции).

Авторизация для голосования на сайте конкурса для жителей проводится бесплатно через смс-сообщение (отправку сообщения оплачивает организатор). В этом году премия «Народное признание» несет благотворительную направленность. 30% средств, оплаченных организатором за смс-авторизацию жителей на сайте, будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».