Проекты по развитию сельского туризма привлекают все больше инвесторов в регионах России, в том числе в Липецкой области. В прошлом году на конкурсный отбор на получение гранта «Агротуризм» в Минсельхоз РФ было направлено 108 заявок от 50 субъектов. В текущую заявочную кампанию количество увеличилось в два раза – от 62 регионов поступило 216 заявок. Это проекты, запланированные к реализации в 2023 году, а также на период 2024-2025 годы.

Липецкая область направила на конкурс три проекта из трех районов. Проект Добровского района предполагает отдых в живописной и экологически чистой местности, сохранение и развитие народных традиций, возрождение народных промыслов, освоение экологического земледелия, животноводства и производство экопродукции. Там кооператив производит продукцию из ягод, грибов и лекарственных трав, которые произрастают в местных лесах и полях, участвует в благоустройстве территорий.

Грязинский район хочет привлечь туристов, интересующихся рыбалкой. Хозяйство, которое участвует в конкурсе, занимается аквакультурой карповых и осетровых рыб. Работает цех по производству икры осетровых пород рыб, есть зарыбленные пруды с удобным берегом и мостушками, где можно рыбачить круглый год, а также большой яблоневый сад. Гости смогут пожарить шашлык из рыбы, продегустировать и приобрести продукцию фермы, а также просто хорошо провести время на свежем воздухе. На территории планируется поставить гостевые дома и беседки, благоустроить зоны отдыха.

В Становлянском районе занимаются молочным козоводством, реализуют молоко и производят сыры. Там планируется проводить экскурсии для организованных групп туристов и частных посетителей, где можно будет посмотреть процесс производства продукции из козьего молока, попробовать сыр и молоко. На территории уже создан пруд, который зарыблен. Он будет оборудован местами для рыбной ловли. Также для гостей построят домики, спортивную площадку с внесезонным покрытием, оборудуют дорожки терренкура, зоны отдыха и мангальные места.

В регионе для сельского туризма активно создается необходимая инфраструктура, а правительство области оказывает поддержку предпринимательской инициативе. По мнению губернатора Игоря Артамонова, у области большой туристический потенциал. «Число приезжающих к нам туристов с каждым годом увеличивается. У нас разработано более 120 туристических маршрутов различной направленности. На липецкой земле очень много интересных мест, которые с удовольствием посещают жители других российских регионов», – отметил Игорь Артамонов.

Объем грантов «Агротуризм» составляет от 3 до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели. Сельхозпроизводители с помощью гранта могут расширить бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта продукции. По итогам заявочной кампании 2021 года господдержку в общем объеме 300 млн рублей получил 51 проект. В 2023 году объем финансирования увеличится до 500 млн рублей.