Финал XII Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» проходит в технопарке «Сколково». Участники презентуют инновационные региональные и муниципальные практики, и экспертный совет выбирает лучшие из них. Три интернет-сервиса, разработанных в Липецкой области, стали победителями в номинации «Народное признание». Это система «Патронаж Многодетные», проект «Спорт рядом – Липецкое долголетие» и «Цифровой помощник в сфере имущественных и земельных отношений». Их выбирали пользователи по всей стране.

Проект «Спорт рядом – Липецкое долголетие» также стал первым в номинации «Спорт». С помощью этого сервиса жители могут узнать актуальное расписание досуговых занятий и выбрать понравившиеся. Сотрудники учреждений могут вести учет граждан на выездных мероприятиях, администрировать посещения.

Проект «Новый подход к системе оповещения. Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности Липецкой области» занял второе место в номинации «Комфортная и безопасная городская среда». Цифровая система безопасности липчан работает в нескольких направлениях. Это и видеонаблюдение с помощью «умных» камер, и кнопка 112 в домофонах, обеспечивающая мгновенную связь с оператором 24/7, и поквартирное оповещение жителей о чрезвычайных ситуациях, происшествиях и авариях. К 2027 году цифровыми домофонами с оповещением планируют оснастить 9,3 тыс. подъездов (686тыс. жителей).

В дополнительных номинациях конкурса «ПРОФ-IT» также определены победители. Липецкая область – первая в номинации «Лучший проект с использованием ИИ». Экспертный совет оценил разработку «Развитие региональной платформы видеоаналитики Липецкой области. ИИ в общественной безопасности». К платформе видеоаналитики подключено уже 15 тысяч камер наблюдения. Их за шесть лет их стало больше в 11 раз. Камеры помогают искать пропавших людей и раскрывать правонарушения.

«Все сервисы у нас для людей, чтобы жителям региона было комфортнее, — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Здорово, что широкий функционал наших платформ был оценен и на федеральном уровне».