Липецкие проекты стали призерами Национальной премии

Пять цифровых проектов Липецкой области стали призёрами III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Москве. Лучшие проекты назвали на церемонии награждения 14 мая в национальном центре «Россия».

«Мониторинг дорожного полотна с помощью искусственного интеллекта» занял 2 место в номинации «Умная дорога», а «ИИ-ассистент Правительства Липецкой области» – в номинации «ИИ на русском». Проект «Единая диспетчерская служба Липецкой области» получил диплом бронзового призёра в номинации «Мой город», «Карта качества связи мобильных операторов Липецкой области» – в номинации «На связи», «Применение платформы процессной аналитики Process Mining для оптимизации работы министерства социальной политики» – в номинации «Экономика данных».

Проект «Муниципальный фонд жилья и соглашение социального найма. ФьюжнГрад в составе ИАС ЖКХ Липецкой области» получил диплом финалиста в номинации «Прорыв года», а проект «Спортивный комплекс «Семейный» – в номинации «Спортивный город».

Все проекты-призёры делают жизнь в Липецке и области лучше и комфортнее. Предусмотренные ими инструменты позволяют своевременно ремонтировать дороги, вызывать врача на дом, оптимизировать оказание услуг в органах власти, повышать качество связи. Премия «Умный город» имеет целью популяризацию лучших практик и обмен опытом реализации мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан за счёт современных инструментов цифровизации. В этом году на неё было подано более 500 заявок. «Цифровая трансформация региона позволяет сделать большинство социально значимых услуг доступными и понятными. Также это относится к развитию телекоммуникационной инфраструктуры, координации межведомственного взаимодействия, цифровизации городского хозяйства, повышению уличной безопасности, развитию цифрового государственного управления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.