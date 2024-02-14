Липецкие проекты вошли в топ 1000 перспективных решений форума «Сильные идеи нового времени». Эксперты высоко оценили пять идей по направлению «Пространство для жизни» и две идеи – «Развитие экономики и предпринимательства». В их числе:

– Школьный бизнес-вояж;

– Гильдия предпринимателей;

– «Разработка единого подхода к озеленению населённых пунктов;

– Создание культурно-туристических центров в исторических усадьбах;

– Уникальная схема переработки медицинских отходов;

– Развитие садоводства и питомниководства косточковых культур в регионе;

– Агробиотехнологический кластер.

Теперь экспертный совет АСИ выберет топ-100 и далее 10 лучших идей, которые представят Президенту России 19-20 февраля. Всего на Форуме «Сильные идеи для нового времени» от Липецкой области было представлено 216 идей. Посмотреть идеи липчан, вошедшие в Топ-1000 можно на сайте идея.росконгресс.рф, воспользовавшись фильтром «топ-1000». В прошлом году одним из победителей стала липецкая «Беседка» – центр помощи подросткам.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» – это не только возможность заявить о себе, но и шанс сделать лучше свой регион и страну, получив при этом поддержку. Радует, что все больше липчан предлагают эффективные идеи», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.