Липецкие профессионалы завоевали медали Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Золото, серебро, бронзу и медальон суперпрофессионала привезли липецкие профессионалы с Национального чемпионата «Навыки мудрых». Он проводится по стандартам WorldSkills для участников в возрасте 50 лет и старше.

В соревнованиях приняли участие специалисты из 64 российских регионов. Представители Липецкой области выступили в четырёх номинациях и во всех успешно.

Золото в номинации «Сварочные технологии» завоевал липчанин Николай Толмосов.

Серебро в номинации «Малярные и декоративные работы» в копилку команды Липецкой области принёс Дмитрий Лапука, который выполнил все модули и уложился в отведённое время.

Бронза у Натальи Гордеевой, выступавшей в номинации «Парикмахерское искусство».

Ещё одна липчанка Зоя Попова, представлявшая региона в номинации «Технологии моды», удостоена медальона, подтверждающего высокий профессиональный уровень. Эта награда учитывается в рейтинге региона или страны наряду с медалями победителей.

«Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности способствует притоку профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.