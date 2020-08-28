Липецкие производители и потребители встретятся на фестивале вкуса

Торгово-закупочная сессия с местными товаропроизводителями и представителями региональных и федеральных торговых сетей состоится 4 и 5 сентября 2020 года в 11:00 на рынке «Европейский». Он расположен в областном центре на улице Свиридова, 9. Для липчан и гостей города будет организована продажа свежих местных продуктов по доступным ценам, сообщили в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики.

Липецкие предприятия перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные кооперативы, фермеры и другие местные товаропроизводители представят мясную, рыбную и молочную продукция, деликатесы и полуфабрикаты, сыры, фрукты и овощи, соленья, маринады, мед и продукты пчеловодства, хлеб и хлебобулочные изделия, напитки, кофе, конфеты и кондитерские изделия.

На безвозмездной основе участникам сессии будут предоставлены торговые места внутри рынка «Европейский» с холодильным оборудованием для хранения и демонстрации скоропортящейся продукции. Для реализации плодовоовощной продукции и непродовольственной группы товаров будут предоставлены торговые места на территории рынка. 4 сентября запланированы презентация продукции участников закупочной сессии, диалог в формате В2В, свободная торговля, а 5 сентября состоятся дегустация и свободная торговля, уточнили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики

В ведомстве добавили, что цель закупочной сессии – расширение рынков сбыта для региональных производителей, увеличение присутствия в предприятиях розничной торговли продукции местных производителей, увеличение интереса и доверия к продукции местного производства, обеспечение возможности для жителей области покупать качественную продукцию по доступным ценам. Поставлена задача предоставить возможность для демонстрации потенциала местных товаропроизводителей. А также расширить бизнес-коммуникации между производителями Липецкой области и потенциальными покупателями, обеспечить взаимодействие производителей Липецкой области с потенциальными покупателями.

Вниманию участников и посетителей будет предложена насыщенная программа – ярмарка в новом формате, дегустация, бизнес-встреча с участием производителей, ритейлеров, рестораторов, представителей власти и общественных организаций. Профессионалы отрасли будут делиться опытом, обсуждать вопросы и проблемные моменты, возникающие в процессе взаимодействия между производителями и ритейлерами. Кроме того, липчане смогут посетить различные мастер-классы и насладиться живой музыкой. Самые юные гости также не останутся без внимания, их ждет детская анимация.