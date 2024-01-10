Продолжается прием заявок, в том числе и от производителей Липецкой области, на участие во втором сезоне конкурса российских брендов «Знай наших», организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Заявку можно подать до 15 января 2024 года на сайте идея.росконгресс.рф/brand.

Цель конкурса – поддержка перспективных российских брендов, созданных и продвигаемых отечественным бизнесом, во всех регионах России. Принять участие могут субъекты малого и среднего предпринимательства с локализацией бизнеса не менее 30%, которые демонстрирует рост продаж от 2022 к 2023 году. Заявки принимаются по пяти направлениям: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии», а также по специальным номинациям «Инклюзия», «Самая смелая идея», «Наше наследие», «Промышленный бренд».

Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, специальные призы от партнеров конкурса. Поддержка осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России.

Участниками первого сезона конкурса стали около 5000 брендов из всех регионов страны. От Липецкой области участие приняли 118 брендов, 20 из них стали финалистами. В их числе – фабрика «Елецкие кружева», частная сыроварня «РАНЕНБУРГЪ», производство медицинского оборудования «Амбилайф», производство фермерских продуктов «НИЛАН», завод по переработке молока «Счастливое детство», производство брендовой одежды «NatGo» и другие.