Липецкие производители мяса и бакалеи могут компенсировать 50% затрат на маркировку

С августа по декабрь 2026 года в России поэтапно вводится маркировка мясных изделий, колбас, макарон, мёда, мюсли, картофельных продуктов быстрого приготовления, муки, круп и смесей. Чтобы помочь бизнесу подготовиться без лишних затрат, «Честный знак» запускает программу компенсаций. Липецкие производители смогут вернуть 50% стоимости оборудования для маркировки.

Получить компенсацию вправе компании, зарегистрированные в Липецкой области и соответствующие следующим требованиям: зарегистрированы в системе «Честный знак» в товарных группах «Макароны, крупы, мед» или «Мясные изделия»; входят в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП); производят подлежащую маркировке продукцию; имеют действующие сертификаты или декларации соответствия; подключены к электронному документообороту (ЭДО).

Программа распространяется на несколько видов комплектов оборудования — в зависимости от объёмов производства. Один производитель может получить компенсацию за один комплект при условии 100% предоплаты. В платёжных документах обязательно указывать номер лицевого счёта. Подробную информацию о программах поддержки и условиях участия, а также о работе в системе можно получить у специалистов липецкого Центра помощи «Честный знак». Телефон для записи на консультацию +7 (4742) 55-56-70.

«Маркировка – это защита продукции от контрафакта, то есть от продукции, которая может навредить здоровью и жизни потребителей. К этому нужно относиться серьезно. Надеюсь, липецкие товаропроизводители при поддержке экспертов Центра быстро разберутся во всех нюансах процесса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.