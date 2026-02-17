Липецкие производители на «Продэкспо-2026» нашли партнеров во многих странах

Делегация Липецкой области приняла участие в 33-й международной выставке продуктов питания и напитков «ПродЭкспо-2026» в подмосковном городе Красногорск. Свою продукцию на коллективном стенде благодаря Центру поддержки экспорта («Мой бизнес») представили четыре компании: ООО «Оптифлекс» (производство этикеток для пищевой и фармацевтической отраслей), ООО «ЕТМ-Производство» (емкостное оборудование), ООО «Лев-толстовский молочный завод» и ООО «Масляная История» (производство премиальных масел холодного отжима).

Лев-Толстовский молочный завод познакомил со своей продукцией потенциальных клиентов из различных стран. В частности, удалось договориться с партнерами из Казахстана и Киргизии. В ближайшее время планируется отправка образцов продукции, что станет первым шагом к заключению экспортного контракта.

Компания «Оптифлекс» провела серию переговоров с представителями табачной и кондитерской отраслей. Подписано предварительное экспортное соглашение с Грозненской табачной компанией, достигнуты договоренности с киргизской компанией «M and company» и казахстанской кондитерской фабрикой «Фабрика Сауле».

Продукция компании «ЕТМ-Производство» вызвала интерес у белорусского производителя детского питания и соков. А молодым брендом «Масляная история» из Задонска заинтересовались представители Саудовской Аравии. Они продегустировали масла на липецком стенде и пригласили задонских производителей для продолжения переговоров на свой национальный стенд.

Всего в выставке «Продэкспо-2026», которая прошла при поддержке Минсельхоза РФ и Минпромторга РФ, приняли участие больше 2000 компаний из 37 стран. Россию представили 48 регионов. «Международные выставки для липецких компаний – это ключ к выходу на экспорт и расширению партнерских связей», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.