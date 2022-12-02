Аграрии Липецкой области с начала года вырастили уже 150 тысяч тонн тепличных овощей и зелёных культур. Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, произведено 74,5 тысячи тонн огурцов, 74,6 тысячи тонн томатов и 900 тонн салатов. В прошлом году на эту дату овощей и салатов было получено на четыре тысячи тонн меньше.

«В 2021 году мы уже превзошли рекорд 2020 года, собрали более 165 тысяч тонн. В этом году ждём новых достижений», – отметил вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв.

Производством овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания в Липецкой области занимаются четыре тепличных комплекса общей площадью более 220 гектаров. Расположены они в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.

Липецкая область удерживает лидирующие позиции по производству овощей закрытого грунта уже на протяжении трёх лет. Вопросом импортозамещения овощей в регионе занялись около 10 лет назад. С 2013 года объёмы производства тепличных овощей выросли почти в 30 раз. Это стало возможным благодаря строительству в области современных теплиц пятого поколения, а использование высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания помогает ежегодно повышать урожайность овощных культур.

«За лидерством наших овощеводов стоят большой профессионализм, передовые технологии и государственная поддержка. У наших аграриев есть желание работать и имеются все необходимые возможности для развития», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.