Липецкие производители покорили международную выставку «Металлообработка-2026»

Липецкая область представила коллективный стенд на 26-й Международной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2026» в Москве, которая проходила с 12 по 15 мая и собрала рекордное количество участников – свыше 1200 компаний из России, Беларуси, Китая, Индии, Италии, Турции, Южной Кореи и Ирана.

Организатором липецкой экспозиции выступил региональный Центр поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). Свою продукцию презентовали пять липецких компаний: производители смазочных материалов, присадок к маслам и антифризам – ООО «Форсаж-ойл» и ООО «Авикс Групп»; ООО «ЛипецкТехноЛит», специализирующееся на машинах и дробеметном оборудовании спецназначения; ООО «Ремлитмаш» с производством нестандартного профилегибочного оборудования и услугами механической обработки, а также лазерной резки деталей; ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», выпускающий плоскошлифовальные станки.

Ключевым трендом выставки стала демонстрация технологической независимости. Лидеры рынка представили собственные разработки в области станкостроения, робототехники и высокоточного измерительного оборудования. Особый интерес среди профессионалов вызвала продукция ООО «ЛипецкТехноЛит». Компания занимается проектированием и производством дробеметно-очистного оборудования, а также запасных частей для металлургической, литейной и машиностроительной отраслей. Используя инновационные технологии, липецкие инженеры готовы изготавливать детали как для российского, так и для зарубежного оборудования по чертежам заказчика. Образец последней разработки дробеметной камеры компания представила на региональном стенде. Деловая программа принесла предприятию конкретные результаты. В ходе переговоров достигнуты договоренности с двумя крупными белорусскими партнерами: ОАО «Щучинский ремонтный завод» (Гродненская область, агрогородок Рожанка) и ООО «Оршаагромаш» (холдинг «Бобруйскагромаш»).

Впервые на столь престижном международном уровне дебютировала компания ООО «Ремлитмаш». Предприятие, обладающее мощностями для опытно-серийного производства, удивило гостей возможностью изготавливать сложнейшие изделия с высокой точностью в кратчайшие сроки. Успех дебюта закрепили предварительным соглашением о поставке липецкого металлообрабатывающего оборудования в Республику Узбекистан.

«Участие в международных выставках позволяет липецким промышленникам и товаропроизводителям найти новых партнеров и планировать расширение бизнеса. Это является вкладом в достижение производственного суверенитета страны», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.