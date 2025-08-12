Липецкие производители продуктов питания учились работать с маркетплейсами на торгово-закупочной сессии в центре «Мой бизнес». Организатором мероприятия выступил региональный минторг.

Участие в сессии приняли производители товаров с длительным сроком хранения: чая, трав, шоколада, меда, сухофруктов, орехов, консервации, соусов, масел и других продуктов. Эксперты поделились ценными советами, как эффективно продвигать товары, налаживать сотрудничество с маркетплейсами и увеличивать обороты.

Правительство Липецкой области поддерживает местных производителей в рамках программы импортозамещения. Регулярные торгово-закупочные сессии помогают брендам региона выходить на новые рынки, расширять ассортимент и увеличивать товарооборот. Уже сейчас заметны положительные результаты: за последний год рост продаж местной продукции составил 18%. Например, липецкие пчеловоды в 2024 году собрали более 700 тонн мёда, а по производству растительных масел регион занял шестое место в стране.

Благодаря системной работе с федеральными сетями в супермаркетах в рамках проекта «Агрегатор» уже представлены молочная и мясная продукция, овощи и зелень от фермеров Липецкой области. Теперь производители нацелены на маркетплейсы, ведь спрос на качественные натуральные товары продолжает расти.

«Развитие местного производства и поддержка предпринимателей — важная часть экономической политики региона. Уверен, что системная работа по поиску новых каналов сбыта продукции позволит ещё больше укрепить позиции липецких товаров на рынке и повысить их узнаваемость», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.