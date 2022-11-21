Прием заявок на предоставление субсидии на стимулирование производства масличных культур начался в Липецкой области. Он продлится до 25 ноября, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

На эти цели в нынешнем году региону из федерального бюджета выделено 132,4 млн рублей. Еще 7 млн рублей добавит областная казна. Господдержку могут получить как предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Субсидия предоставляется на прирост объема производства масличных культур в текущем году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за последние пять лет.

«Принятое решение позволит нашим аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону в части закупки районированных семян и удобрений», – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

В прошлом году на стимулирование производства масличных культур в регионе было направлено 30,8 млн рублей, в том числе 29,3 млн – из федерального бюджета. Тогда было получено 730,9 тыс. тонн масличных, в том числе 93,8 тыс. тонн рапса и 138,6 тыс. тонн сои, все эти показатели – в весе после доработки. С начала 2022-го липецкие аграрии собрали уже более 116 тыс. тонн рапса и 253 тыс. тонн сои (в первоначальном весе). Также получено более 400 тыс. тонн подсолнечника. Уборка сои и подсолнечника еще продолжается. Площадь под масличными культурами в нынешнем году в регионе составила более 390 тыс. гектаров. Это на 20 тыс. гектаров больше, чем годом ранее.

Открывшийся в августе в Ельце крупный завод по переработке масличных культур дал липецким аграриям новые возможности для развития этого направления. «В частности, площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед сельхозпроизводителями открываются хорошие перспективы», – отметил губернатор Игорь Артамонов.