Липецкие производители стали продавать больше своих товаров в крупных торговых сетях

Больше липецких продуктов стали покупать в крупных сетевых магазинах. Товарооборот между местными производителями и ритейлерами в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024 годом.

В минторговли региона отметили, что укреплению сотрудничества между сетевиками и липецкими предпринимателями способствуют торгово-закупочные сессии. В прошлом году было проведено четыре таких встречи. На сессиях обсуждались поддержка малого и среднего бизнеса, содействие импортозамещению, заключение долгосрочных договоров, логистика и другие темы.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства — это один из приоритетов развития нашего региона. МСП создают рабочие места, формируют экономику и наполняют местный рынок качественными товарами. Именно поэтому мы создаем условия для прямого диалога бизнеса и ритейла, помогая нашим предпринимателям выходить на крупные торговые площадки», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.