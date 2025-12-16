Липецкие производители успешно показали себя на выставке «Петерфуд-2025»

Липецкая область заявила о себе на 34-й международной продовольственной выставке «Петерфуд-2025», которая проходила в Санкт-Петербурге. Благодаря Центру поддержки экспорта («Мой бизнес») шесть региональных компаний смогли представить широкий ассортимент продукции – от десертов и кофе до БАДов и замороженных ягод, заключив ряд перспективных соглашений. Среди них – ИП Душкина Наталья Александровна, ООО «Лев-Толстовский молочный завод», ООО «Липецкая кофейная компания», ООО «Сладкая фея», ООО «Фрагария», ООО «НПК Технофармсинтез».

За три дня работы на коллективном стенде региона липецкие предприниматели провели свыше 20 деловых встреч. ООО «Лев-Толстовский молочный завод» заключило предварительный представительский договор с узбекской компанией «Аврора» на поставки замороженного молокосодержащего полуфабриката для кондитерского производства. Производитель замороженных десертов ИП Душкина Н.А., впервые участвовавшая в выставке, организовала дегустацию и провела переговоры с казахстанской сетью ресторанов «ИМПЕРИАЛ» и российской розничной группой «Х5».

Продукция липецкой компании, специализирующейся на БАДах и пищевых концентратах, НПК «Технофармсинтез» привлекла внимание на волне тренда здорового образа жизни. Представители предприятия установили множество деловых контактов и увидели актуальные отраслевые тенденции. ООО «Фрагария», презентовавшая замороженную ягоду (малину, чернику, бруснику, клюкву), также отметила успех переговоров с рядом крупных компаний Казахстана, Киргизии и Монголии. Липецкая кофейная компания провела переговоры о расширении поставок с двумя казахскими партнерами.

«Участие в отраслевых выставках для липецких предприятий является эффективным инструментом для выхода на новые рынки и заключения экспортных контрактов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.