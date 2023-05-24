Торгово-закупочные сессии, на которых встречаются производители Липецкой области и сетевые предприятия торговли, позволяют знакомить товаропроизводителей с потенциальным продавцом их продукции. Так, в 2022 году в регионе провели четыре таких сессии с крупными торговыми сетями.

По итогам был проведён анализ, который показал, что доля продукции местных производителей варьирует в диапазоне от 13% до 49% в зависимости от формата торгового предприятия. В среднем доля ассортимента местной продукции в торговых объектах за 2022 год составила 28%. Кроме того, липецкие производители увеличили товарооборот, в среднем, на 21%, а также смогли ввести новые позиции в товарную матрицу и расширить географию поставок, в том числе в другие регионы.

Помимо торговых сетей в апреле текущего года впервые в регионе торгово-закупочная сессия с участием липецких производителей продуктов питания была проведена с представителями сегмента HoReCa (предприятия общественного питания). Данная идея возникла, с одной стороны, в связи с проводимой работой по развитию гастротуризма в Липецкой области, с другой стороны, в связи с необходимостью налаживания взаимодействия местных производителей и представителей сегмента HoReCa. Участие в торгово-закупочной сессии приняли более 60 производителей (преимущественно представители малого бизнеса).

В ближайшей перспективе проведение торгово-закупочной сессии липецких производителей с крупной федеральной сетью.

«Организация подобных встреч товаропроизводителей с предприятиями торговли положительно влияет на увеличение товарооборота малого и среднего бизнеса. Местные фермеры получают возможность реализовать свою продукцию, а жители приобрести качественные товары», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.