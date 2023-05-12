Правительство России направит в регионы, в том число и в Липецкую область, 10 млрд рублей на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Это решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.

Средства поступят из федерального бюджета в 65 субъектов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Липецким производителям зерновых культур из федерального бюджета выделено 238 млн рублей. Еще 12,5 млн рублей будет добавлено из областного бюджета, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. «Хлеборобов мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать. Из года в год липецкие аграрии улучшают результаты, и в целом агропромышленный комплекс региона сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Ранее Правительство России уже перечислило в регионы 10 млрд рублей. Тогда липецкие аграрии получили порядка 250 млн рублей, в том числе, 236,7 млн рублей из федерального бюджета, на зерновые культуры, которые были выращены и реализованы в 2022 году. Сумма возмещения составила 2 тысячи 106 рублей на тонну продукции.