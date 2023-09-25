«Фабрика офисных процессов» обучает липчан оптимизации производства. В течение одного дня представители реальных предприятий проживают три учебных месяца, длящихся по 30 минут, которые смоделированы на основе реальных бизнес-процессов на предприятии. Сталкиваясь с проблемами и потерями, команда учится их идентифицировать и решать с помощью бережливого инструментария: картирования процессов, эффективного инфоцентра, организации 5S в офисе и других. Такой подход к тренингу персонала называют «обучение действием».

На учебно-имитационной площадке «Фабрика офисных процессов» Региональный Центр Компетенций обучил участников нацпроекта «Производительность труда» – сотрудников ПАО «Грязинский культиваторный завод», ООО «Агроснабсахар» и ООО «Агрофирма Елецкий». В рамках одного учебного дня они стали коллективом смоделированного предприятия по производству спецодежды. Наладили процесс снабжения производства, применяя методологию научной организации труда в документообороте компании.

Как сообщили в АНО РЦК Липецкой области, цель программы – дать практический опыт использования инструментов бережливого производства в офисной деятельности и научить оценивать степень их влияния на показатели эффективности. У участников складываются убеждения, что любой процесс содержит потери и незначимую работу, которые можно отслеживать и сокращать без финансовых затрат, но увеличивая конкурентоспособность предприятия. Участники тренируются выстраивать командное взаимодействие на всех этапах оптимизационного процесса, отрабатывают навыки публичных вступлений, получают опыт визуализации данных и организации рабочего пространства.

Впервые Фабрика офисных процессов была проведена в регионе в 2020 году. Липецкая область стала первой официально сертифицированной площадкой этого типа обучения в России. «Оптимизация производственных процессов на предприятиях позволяет повысить выпуск продукции без потери качества и дополнительных вложений в модернизацию. Положительный эффект достигается за счет минимизации потерь и исключения лишних звеньев производственного процесса. Многие липецкие предприятия уже присоединились к нацпроекту «Производительность труда» и оценили его действие. И теперь они являются положительным примером для других производственников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Принять участие в обучении и получить поддержку в оптимизации производства могут любые предприятия Липецкой области, обратившись в Региональный Центр Компетенций в сфере производительности труда по адресу: Липецк, улица Зегеля, 2, 5 этаж.