Липецкие промышленники могут побороться за всероссийскую премию

Клуб молодых промышленников при поддержке Минпромторга России объявляет о начале приёма заявок на пятую, юбилейную Всероссийскую премию «Молодой промышленник года». В этом сезоне организаторы ставят амбициозную цель — получить 1000 заявок от руководителей и собственников производственных предприятий в возрасте до 40 лет.

Премия, ставшая авторитетной площадкой для признания заслуг нового поколения лидеров реального сектора экономики, вновь открывает возможности для карьерного роста, нетворкинга и диалога с государством. Проект направлен на выявление и поддержку тех, кто сегодня формирует технологический суверенитет и конкурентоспособность российской промышленности.

К участию приглашаются собственники и топ-менеджеры промышленных предприятий в возрасте до 40 лет. Ключевые критерии для компаний: годовая выручка от 120 млн до 2 млрд рублей и численность сотрудников до 250 человек. Подать заявку можно до 15 апреля 2026 года через официальный сайт премии.

В 2025 году в число финалистов премии вошли четверо предпринимателей из Липецкой области, чьи предприятия выпускают медицинские изделия, металлургическое оборудование, кофе и корма для животных. В юбилейном сезоне организаторы представили новые специальные номинации, среди которых — «Молодая промышленница» и «Промышленный туризм», что отражает современные тенденции и разнообразие ролей в развитии отрасли.

«Для Липецкой области, обладающей мощным промышленным потенциалом, эта премия — отличная возможность заявить о наших молодых управленцах на федеральном уровне, — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Успех наших земляков в прошлом году доказал, что липецкие предприниматели конкурентоспособны и достойны высших наград. Мы со своей стороны окажем всестороннюю поддержку участникам».

Финал премии состоится в июле 2026 года на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где назовут имена победителей. Для потенциальных участников из Липецкой области региональное Министерство промышленности, инвестиций и науки организует консультации и информационные вебинары по подготовке конкурсных заявок. За детальной информацией можно обращаться в министерство.