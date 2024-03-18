Развитие механизмов кооперации в производственных процессах предприятий промышленности региона обсудили на расширенном заседании правления Липецкой промышленной Ассоциации, которое состоялось на АО «Липецкцемент» (входит в ЦЕМРОС). Для руководителей предприятий, которые входят в Ассоциацию, провели обзорную экскурсию по заводу. Им показали технологическую линейку производства цемента – от добычи сырья в карьере до упаковки и отгрузки готовой продукции. Сегодня на заводе производится цемент только высокого качества и наращивается выпуск продукции.

Предприятие продвигает инициативу компании ЦЕМРОС по строительству дорог с бетонным основанием. Эта тема вызвала большой интерес у участников заседания не только как у представителей бизнеса, но и как у пользователей дорог. Также прозвучали вопросы о том, чем липецкие промышленные предприятия могут быть полезны друг другу. Это касается изготовления отдельных деталей и комплектующих, а также дополняющих компонентов для строительного комплекса. Липецких потребителей продукции АО «Липецкцемент» интересовали более выгодные условия для местных предприятий.

В приоритете холдинга поддержка территорий присутствия. Липецкцемент активно помогает социальным учреждениям Липецка. В рамках соглашения между Липецкцементом, правительством Липецкой области и администрацией Липецка, завод вкладывает собственные средства в развитие городской инфраструктуры. Генеральный директор АО «Липецкцемент» Сергей Смирнов призвал коллег к сотрудничеству не только в производственных вопросах, но и в поддержке социальной сферы региона.

Представитель ПАО «Энергия» также представил свою продукцию на заседании. Предприятие выпускает широкий спектр литиевых элементов питания – от батарей для гаджетов и самокатов до аккумуляторов для тяжелого электротранспорта и технологических складов. Гарантия на продукцию ПАО «Энергия» пять лет. Она успешно конкурирует с элементами питания иностранных компаний.

В завершении встречи председатель правления Липецкой промышленной Ассоциации Владимир Лаврентьев поблагодарил Сергея Смирнова и его команду за предоставленную возможность собраться и обсудить важные вопросы.

«Подобные встречи помогают промышленникам услышать друг друга, выработать схемы взаимодействия в тех или иных направлениях. Такая синергия благоприятно влияет на развитие предприятий, упрощение логистики, локализацию производств, наращивание выпуска продукции и, как итог, прибыли. Регион заинтересован в устойчивом развитии предприятий, потому что это положительное сказывается на налоговых отчислениях в бюджет, не говоря уже о том, что успешные компании проводят социальную политику в отношении своих сотрудников, а также муниципалитетов своего присутствия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.