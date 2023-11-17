Предприятия металлургии Липецкой области заключили 18 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами на 29-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2023», которая проходила с 7 по 10 ноября в столичном ЦВК «Экспоцентр». Выставка объединила 815 ведущих металлургических и машиностроительных компаний, производителей металлоконструкций и металлоизделий, а посетили ее свыше 30 тысяч человек. Масштабная делегация прибыла из Китая – более 350 компаний.

Участие 10 экспортно-ориентированных компаний нашего региона в выставке организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). Событие стало для них успешным и открыло новые перспективы. Так, представители ООО «Научно-производственное предприятие «Валок» договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с компанией-производителем прокатных валков «CSROLL» из Ирана и достигли договорённости о поставке в 2024 году партии валков для завода «Ижсталь», входящего в группу компаний ПАО «Мечел». Компания ООО «ЛипецТехноЛит» достигла договоренности по сотрудничеству с белорусскими ООО «НаноСплав» и ОАО «Минский завод шестерен». Продукцией ООО «Спецсталь» заинтересовались клиенты из Казахстана. ЗМК «Форвард» удалось провести важные переговоры с компаниями из Казахстана для обсуждения строительства птичников и торговых центров. В ходе этих встреч были проведены начальные расчеты и выработаны конкретные шаги для последующего сотрудничества.

«Качество продукции липецких предприятий подтверждается многочисленными победами в конкурсах, организованных профильными экспертными ведомствами. Липчане очень дорожат своей репутацией и прилагают максимум усилий, чтобы держать марку и соответствовать мировым стандартам», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.