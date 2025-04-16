Липецкие промышленные предприятия могут получить господдержку на покупку оборудования

Липецкие предприятия смогут получить государственную поддержку на приобретение отечественного оборудования в 2025 году. Новая субсидия, предусмотренная в региональном бюджете, направлена на стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию и модернизацию производств.

Субсидия доступна для промышленных предприятий региона, чей основной вид деятельности относится к разделу «Обрабатывающие производства» и входит в сферу ведения Минпромторга России. Перечень ОКВЭД можно уточнить в приказе Минпромторга России от 28.09.2022 №4085. Возместить можно до 50% затрат на покупку нового российского оборудования. Максимальная сумма компенсации — 20 млн рублей на одно предприятие. Оплата оборудования должна быть произведена не ранее 1 января 2024 года. К моменту отбора заявок (III квартал 2025 года) оборудование должно быть поставлено на баланс компании. Актуальный перечень российской промышленной продукции размещен в Государственной информационной системе промышленности на сайте.

«Развитие промышленности — это основа экономики региона. Новая субсидия позволит липецким предприятиям модернизировать производства. Это важный шаг к повышению конкурентоспособности наших компаний и созданию новых рабочих мест», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подробную информацию о порядке подачи заявки и требованиях к участникам можно узнать по телефонам:+ 7 (4742) 22-87-65, +7 (4742) 22-86-43